Hırvat Playboy modeli, Cumhurbaşkanı adayı

Hırvatistan Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan eski Playboy modeli Ava Karabatic, seçildiği takdirde fuhuşu yasallaştırmayı vaat etti. Hırvatistan’da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 31 yaşındaki eski Playboy modeli ve reality şov yıldızı Ava Karabatic de adaylığını koydu. Karabatic, sosyal medya hesabından tartışma yaratacak vaatlerini bir bir açıkladı.

İhracatı artırıp ithalatı azaltmayı hedefleyen, genç istihdamını geliştirme sözü veren ve Hırvatistan’ı Schengen ülkeleri arasına sokacağını söyleyen Karabatic’in, vaatleri arasında ilginç maddeler de yer aldı. Uyuşturucu maddeyi yasallaştırma sözü veren Karabatic, fuhuşu yasal hale getirmeyi amaçladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı için adaylığını neden koyduğunu da anlatan Ava Karabatic, “Politika benim ikinci aşkım. Ülkemin başına gelen tüm bu kötü şeyleri, daha fazla seyredemem. Genç insanlar, ülkeyi terk ediyor, doğum oranları düşüyor.” dedi.