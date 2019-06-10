Rus nükleer enerji şirketi Rosatom, Riyad’da şube açacak

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından, Suudi Arabistan’daki nükleer enerji projelerinde yer almak üzere Riyad’da şube açılacağı duyuruldu.

Rosatom’dan yapılan açıklamada, bugün Moskova’da Rusya ile Suudi Arabistan arasında ekonomik ve ticari ilişkilere yönelik hükümetler arası bir toplantı düzenlendiği belirtildi.

Toplantıda, Rusya’yı Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın temsil ettiğinin kaydedildiği açıklamada, Rusya’nın Suudi Arabistan ile barışçıl nükleer enerji kullanımı alanında iş birliğini geliştirmek istediği ve bu kapsamda Rosatom’un Riyad’da bir şube açacağı ifade edildi.

Rosatom basın dairesinden yapılan açıklamada ise şirketin yurtdışı yatırımlarından sorumlu Rusatom Overseas’in Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da şube açmayı planladığı belirtildi.

Rusatom Overseas Şirketi Başkanı Yevgeniy Pakermanov’un ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle dendi:

“Suudi tarafıyla, sadece büyük kapasiteli nükleer santral projesi ile ilgili rekabet prosedürüne katılımla kalmayıp gelecek vat eden birçok alanda da çalışıyoruz, düşük ve ora kapasiteli reaktörlerin yapımı, ısı döngüsü, Suudi Arabistan’ın ulusal nükleer programına personel hazırlama ve nükleer altyapısını geliştirme gibi konularda işbirliğini görüşüyoruz. Özellikle de Suudi sanayi şirketleri ve bilim-eğitim kurumları ile çalışmalara önem veriyoruz, zira Rus tarafı, onların Suudi Arabistan’ın nükleer enerji programının uygulama sürecine katılmalarında büyük bir potansiyel görüyor.”

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih de Rosatom’un, Suudi Arabistan’ın inşa edilmesi planlanan ilk nükleer tesisinin ihalesinde yer almak üzere davet edileceğini belirtmişti.

Dünyanın en büyük nükleer teknoloji şirketlerinden Rosatom, aralarında Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin de bulunduğu dünya çapında 42 nükleer reaktör projesinde yer alıyor.