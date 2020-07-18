Dünya

Rus Dışişleri: Libya, 2 Rus vatandaşını serbest bırakmaya söz verdi

18 Temmuz 2020
Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, iki Rus vatandaşın

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden (UMH) tutuklu iki Rus vatandaşının serbest bırakılması konusunun en yakın zamanda çözüme kavuşacağı yönünde yazılı teminat aldıklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Libya’da tutuklu bulunan vatandaşlarının serbest bırakılması konusu üzerinde aktif çalıştığını kaydeden Zaharova, “UMH üzerinde etkiye sahip ülkelerle kapalı dahil tüm iletişim kanallarımızı kullanıyoruz. Israrcı çabalarımız sonucu UMH Dışişleri Bakanı Muhammed Siyala’dan vatandaşlarımızla ilgili sorunun en kısa zamanda kapatılacağı yönünde yazılı teminat aldık” ifadelerini kullandı.

Rus vatandaşların geçen yılın mayıs ayında yasadışı olarak gözaltına alındığını öğrenir öğrenmez çalışmaları başlattıklarını belirten Zaharova, “Moskova’daki diplomatik misyonu üzerinden UMH’ye ilgili sinyaller gönderiliyordu. Trablus yönetimi temsilcileriyle tüm görüşmelerde ısrarla bu konuyu masaya yatırıyorduk, vatandaşlarımızın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyorduk” diyerek Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Moskova’yı ziyaret eden UMH Başbakan Yardımcısı Ahmed Maytik ve Dışişleri Bakanı Muhammed Siyala’ya bu yönde talepte bulunduğunu aktardı.

UMH’nin, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’ne aykırı olarak Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin tutuklu vatandaşlarla görüşmesine izin vermediğini anlatan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mevcut durumda Rus diplomatların Libya’ya tüm seferleri kişisel güvenlikleri için kabul edilemeyecek kadar yüksek riskler taşımaktadır. Tam da bu yüzden Rusya’nın Trablus Büyükelçiliği, başkentteki silahlı gruplardan birinin saldırısının ardından 2013’te Tunus’a tahliye edilmişti.”

Rusya Ulusal Değerleri Koruma Vakfı’nın iki çalışanı Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan adlı Rusya vatandaşları, Libya’daki seçimlere müdahale etme girişiminde bulunma suçundan geçen yılın mayıs ayında gözaltına alınmıştı.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Covid-19 son durum: Vakalar durdurulamıyor

Covid-19 son durum: Vakalar durdurulamıyor

17 Temmuz 2020
Photo of Covid-19 karantinasına uymayanlar infaz ediliyor

Covid-19 karantinasına uymayanlar infaz ediliyor

17 Temmuz 2020
Photo of Güney Asya’da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 221’e yükseldi

Güney Asya’da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 221’e yükseldi

17 Temmuz 2020
Photo of BM’den 10 milyar dolarlık yardım çağrısı

BM’den 10 milyar dolarlık yardım çağrısı

17 Temmuz 2020
Photo of Covid-19 vaka sayısı 13 milyon 946 bin 641’e yükseldi

Covid-19 vaka sayısı 13 milyon 946 bin 641’e yükseldi

17 Temmuz 2020
Photo of “Enerji politikamızı kendimiz belirleriz”

“Enerji politikamızı kendimiz belirleriz”

16 Temmuz 2020
Photo of Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı!

Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı!

16 Temmuz 2020
Photo of Covid-19 yayılma hızında ilk sıraya çıktılar

Covid-19 yayılma hızında ilk sıraya çıktılar

16 Temmuz 2020
Photo of Tüm Covid-19 ölümlerinin altında yatan neden: Kan pıhtılaşması

Tüm Covid-19 ölümlerinin altında yatan neden: Kan pıhtılaşması

16 Temmuz 2020
Photo of AB’den Türkiye’ye kötü haber

AB’den Türkiye’ye kötü haber

16 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı