İngiltere’de hızlı sonuç veren koronavirüs antikor testi geliştirildi

İngiltere’de, koronavirüs salgınında toplumsal bağışıklığı test edebilmek için kandaki SARS-CoV-2 antikorlarının varlığını tespit edebilen hızlı test geliştirildi. Test 20 dakika gibi kısa sürede sonuç veriyor ve yüzde 98 doğruluk oranını yansıtıyor.

İngiliz Telegraph gazetesinin haberinde, Oxford Üniversitesi ve Birleşik Krallık Hızlı Test Birliği (UK-RTC) işbirliğinde geliştirilen parmak ucu antikor testinin, 20 dakika gibi kısa bir sürede sonuç verebildiği ifade edildi.

Hükümetin, parmak ucundan alınan kan ile SARS-CoV-2 antikorlarının varlığını tespit edebilen milyonlarca hızlı testi vatandaşlara ücretsiz dağıtacağı belirtildi.

Gazeteye açıklamada bulunan Bağışıklık Test Programı Başkanı ve Oxford Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör John Bell, hızlı testin şaşırtıcı olduğunu ve insanların kimseye ihtiyaç duymadan testi uygulayabileceğini kaydetti.

UK-RTC Başkanı Chris Hand de testlerin ilk denemelerde yüzde 98 doğruluk oranını yansıttığını bildirdi.