Erdoğan: Devrim otomobilini müzeye mahkum edenler, devrim otomobilinin yollarımızda kullanılmasına mani olamayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Türkiye’nin Otomobili”nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni’nde konuştu. Bursa’nın Gemlik ilçesinde 1 milyon metrekare alanda kurulacak fabrikada 4 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde indirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

‘Salgına rağmen yatırım yapmanın gururunu yaşıyoruz’

– Tarihi bir adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye’nin otomobillerini tanıtmış, örnek modelleri kamuoyumuzla paylaşmıştık. Türkiye’nin otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi. Bilhassa milletimiz onyıllardır hasretini çektiği projeye büyük ilgi teveccüh gösterdi. Meyve veren ağaç taşlanırmış. 60 yıl sonra bile olsa Türkiye’nin böyle bir hamleye girişmesi, içimizdeki bazı çevrelerin de adeta kabusu haline geldi. Ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden, özgüvenin artmasından rahatsızlık duyanlar yoğun bir karalama kampanyası başlattılar. Hayatlarında bir tek çivi bile çakmamış olanlar koro halinde iftira yarışına koyuldular. Menüsünden başlatma tuşuna kadar komik gerekçelerle projede açık aramaya çıktılar. Otomobilin kaputu da, farı da varmış manşetleriyle seviyelerini, cahilliklerini, aşağılık komplekslerini ortaya koydular. Hamdolsun projede hiçbir kusur bulamadık. Dalga geçmek niyetiyle attıkları manşetlerin hepsi atanların eline yüzüne bulaştı. 7’den 70’e 83 milyonun tamamı milletimizin her bir ferdi ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi. Yıllardır içerden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı. Biz de bu beklentileri boşa çıkarmamamız için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Tüm dünyanın yatırımları durdurduğu veya askıya aldığı dönemde Türkiye olarak her alanda projelerimize hız verdik. Salgın döneminde hizmete aldığımız hastaneler, barajlar, sulama tesisleri, millet bahçeleri, ulaşım yatırımları, eser ve hizmet siyasetimizin yeni nişaneleri olarak ülkemizin dört bir yanında yükseldi. Bugün temelini attığımız Türkiye’nin otomobili fabrikası ise işte bu yatırım zincirimizin altın halkasıdır. Bugün burada yeni bir yatırıma başlamanın sevincini değil salgına rağmen devasa projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Daha tasarım aşamasında bu güzel eseri öldürmeye çalışanlara hep birlikte en güzel cevabı veriyoruz.

‘Çocuklar ve gençler yeni teknoloji ile burada tanışacak’

– Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası fabrika algısını kökten değiştirecek, içinde farklı tesislerin olduğu devasa üretim kompleksidir. Milli otomobillerimizin üretim öncesi, sonrasına kadar ki tüm süreçleri buradan idare edeceğiz. Tüm otomobillerin arge ve tasarımı burada yapılacak seri üretime burada geçilecek. Test ve müşteri deneyim parkıyla fabrikamız doğrudan vatandaşımıza hizmet verecek. Çocuklar ve gençler yeni teknolojilerle burada tanışacak. Çevre hassasiyetimizi de en üst düzeyde tutuyoruz. İnşaatta kullanacağımız çevre dostu teknolojilerle çıtayı daha da yükseğe taşıyoruz. Büyük, güçlü, yenilikçi ülkemizin sembollerinden biri olacak bu eserin genç kuşaklara ilham aşılayacağına inanıyorum. Emeği geçenleri ve emeği geçecek olanları şimdiden tebrik ediyorum. Dünyada bütün başarıların arkasında azim, cesaret ve mücadele vardır. Unutmayalım başarıya giden yol çoğu zaman engellerle, mayınlarla, sabotajlarla hatta ihanetlerle doludur. Türkiye’nin bir asra yaklaşan kalkınma mücadelesinde bunların hepsi fazlasıyla yaşandı. Ülkemizin özellikle ekonomide, üretimde, sanayide, finansta, dış politika ve güvenlikte bağımsızlığını sağlamaya dönük tüm hamleleleri gizli bir elin müdahalesiyle hep engellenmiştir. Nuri Demirağ uçak fabrikası, Nuri Dilligil’in fabrikası merhum Erbakan hocamızın gümüş motor projesi birileri tarafından hep engellenmiştir. Devrim otomobili girişimi basit sebeplerle rafa kaldırılmıştır. Rahmetli Erbakan hocamızın ifadesiyle Türkiye’nin şeftali yerine motor üretmek istemesi daima birileri tarafından engellenmiştir.

‘Denizin dibinden inci çıakrmak isteyen vurgunu göze alır’

– Başaramayız, üretemeyiz, üretsek de satamayız diyen korku lobisi Türkiye’yi dışa bağımlı kılmak için her seferinde harekete geçmiştir. Devrim otomobilin hepimizin bildiği hazin hikayesi, mali ve yerli üretim hamlemizin serencamını bizlere tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Daha düşünce aşamasında engellenmeye çalışan bu projenin her safhası ayrı bir utanç ve ibret kaynağıdır. O dönemin CHP zihniyetindeki gazetelerini açıp baktığımızda yerli otomobil fabrikası konusu boş lakırtıydı. Daha kablo üretemiyoruz, memleketimizde otomobil fabrikası kesinlikle kurulamaz diyen CHP’li yazarları görürüz. CHP’li siyasetçileri görürüz. Bunlar gibi daha çok yazı, makale, manşet utanç vesikası olarak arşivlerimizde durmaktadır. Denizin dibinden inci çıkarmak isteyen vurgun yemeyi göze almalıdır. Ülkemizin bekası, milletimizin huzuru için kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yola biz de vurgun yemeyi göze aldık ve alacağız.

‘CHP’nin takoz siyasetine rağmen her alanda buluşturduk’

– Son 18 senede neleri başardıysak, sabotajlara, engelleme girişimlere, tehditlere rağmen başardık. Attığımız her adımda paradan para kazanmaya alışmış tüfeylilerin, kaostan beslenen asalakların direnişiyle karşılaştık. Vesayet odakları, bürokratik oligarşi ve idarei maslahatçı zihniyetle değil istemezükçü lobiyle mücadele ettik. Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil gibi vatan millet aşıklarının projelerini sabote edenler bizim çalışmamıza da mani olmaya çalıştılar. İnsansız hava aracı, silahlı insansız hava araçlarımız halen CHP ve ortaklarının hedefi oluyor. İnsanımıza tepeden bakan, makarnacı, kömürcü diyen faşist zihniyetle çarpışarak bugünlere geldik. Son 18 yılda hem şeytan taşladık, hem de tavaf yaptık. Sorunların, sıkıntıların, eksikliklerin hepsinin karşısında geri adım atmadık. Umutsuzluğa kapılmadık. Ne dedik? 5 tane yiğit adam. Şimdi biz 5 tane yiğit adamla yola çıktık. Bu işi bitireceğiz, ölmek var dönmek yok. Herhangi bir aksilik oldu, elhamdülillah devletimizin hazinesi, maliyesi bu işi bitirmeye yeter. Ve bunu böyle bitirin. CHP’nin takoz siyasetine rağmen sanayiden üretime, sağlıktan milli teknolojiye kadar her alanda buluşturduk. Çünkü biz bu ülkeye bu millete güveniyoruz. Türkiye’nin potansiyeline, Türk milletinin zorluklar karşısındaki mücadele azmine inanıyoruz. Her zaman söylüyorum bugün Bursa’dan yine söylüyorum; biz iman varsa imkan da vardır şiarıyla hareket ediyoruz. Hamdolsun, milletimiz de Türkiye’nin otomobili projesinde olduğu gibi çabalarımızı destekliyor. 27 Aralık’ta milletimize sunduğumuz araçlar çok takdir topladı. Bu tablo hem bizim hem de bu işe gönül veren ekibin motivasyonunu daha da arttırıyor. Salgın döneminde bir yandan inşaata başlamak için tüm süreçleri tamamlarken diğer yandan 78’i Türkiye’de yerleşik firmalardan oluşan tedarikçi seçiminin yüzde 95’ini tamamladık.

‘Gemlik Birikim Vadisi ve İstanbul’a bu alanda çok iş düşüyor’

– Rusya, Güney Kore, Japonya ve Amerika’daki tescil süreçleri devam ediyor. Mühendislik çalışmalarının tümü planlanan takvim gerçekleşti. Bugün ise bismillah diyerek inşaata inşallah birlikte başlıyoruz. Burası Bursa, çok önemli yer. Burası payitaht Bursa. Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı, fabrikamızı 2022’nin son çeyreğini banddan indirmeyi planlıyoruz. Üretime geçtikten üç yıl sonra binek otomobillerde ülkemizde ilk marka olacaktır. Bölgedeki üniversitelerde işbirliği halinde, sanayi kuruluşlarına nitelikli işgücü kazandıracağız. Şimdiden Türkiye’nin otomobili yola çıktı. Bu tedarikçilerinin arasına daha evvel hiçbir büyük üretici için çalışmamış filiz üreticiler katıldı. Akıllı yaşam teknolojilerinde çığır açıcı işler Türk firmalarından çıkacaktır. Türkiye’nin otomobilinin alemeti fabrikası elektrikli olmasıdır. Lityum elektrikli otomobilin bataryalıların hızlı şarj ve ömürlerinin özellikle uzamasını sağlanılacak. Türkiye’nin gereken lityumun tamamını üretebilecek potansiyeli de var. Dünyada en iyiler liginde oyuncu olmaya hazırız. Sanayi ve teknolojinin altın üçgeni olarak gördüğüm Gemlik Birikim Vadisi ve İstanbul’a bu projede çok iş düşüyor. Bu projeden hep birlikte inşallah anlımızın akıyla çıkacağız. Özel sektörün koordinasyonunu sağlama görevini TOBB’a verdik. Bu kurumun öncülüğünde biraraya gelen babayiğitler hamdolsun işi buraya kadar getirdi. Kendilerini tebrik ediyorum aynı azim ve kararlılıkla işi yürüteceğine inanıyorum. 600 bin insanın hayatına malolan koronavirüs salgınının yaralarını sarmaya başladık. Mayıs ayında sanayi üretimi Nisan’a göre yüzde 17,4 arttı. Bu performansla Amerika, Çin, Almanya, Güney Kore ve Rusya gibi ülkeleri de geride bıraktık. Endekslere bakarak konuşmuyoruz, sahadan birebir aldığımız bilgilerle ekonomideki canlanmayı teyid ediyoruz. İlk 6 ayda sanayi siciline yaklaşık 7 bin işletme kaydoldu, yani üretime başladı. İstanbul, Bursa, Ankara, Konya, İzmir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında yeni işletmeler faaliyete geçti.

‘Herkese ve de özellikle 5 babayiğie çok teşekkür ediyorum’

– Haziran ayında 1421 yeni sanayi tesisi kuruldu. Organize sanayi bölgelerimizde 606 üretim tesisi faaliyete geçti. Özel sektörümüz 9 milyar liraya yakın yatırım yaptı. 859 yatırım teşvik belgesiyle teşvik tarihimizdeki aylık belge rekorunu kırdık. Özel sektörün 84 milyar liralık sabit yatırımı için teşvik belgesi verdik. 129 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanı sağlanacak. Sanayideki elektrik tüketimi Temmuz’un ilk haftasında Mayıs ve Haziran’ın aynı dönemini şimdiden geride bıraktı. Yatırım, üretim, yenilikçilik, girişim ve istihdamı çok farklı teşvik politikasıyla destekliyoruz. Elbette firmalarımıza da bazı sorumluluklar düşüyor. Üretim, ihracata, katma değere yüksek olan ürünlere odaklanmasını istiyoruz. Geleceğin taleplerini belirleyen yenilikçi projelere yoğunlaşmanızı bekliyorum. Tek sermayesi bu millete karamsarlık aşılamak olan şeamet tellallarına lütfen kulak asmayın. Siyaset kürsüsünü iftira kürsüsüne çevirenlerin bu ülkeye dahil hiçbir hayalleri, hedefi olmayanları asla dikkate almayın. İnanmak başarmanın yarısıdır. Başarı ise zahmet, sabır, cesaretin en tatlı meyvesidir. Bu millet mazisi mücadele ve zaferlerle dolu necip millettir. Türkiye tarihi, değerleri, coğrafyası, beşeri sermayesi, üretim kapasitesiyle büyük ve güçlü bir ülkedir. Çalışırsak, gayret gösterirsek, devlet ve millet olarak sırt sırta verirsek Allah’ın izniyle başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Devrim otomobilini müzeye mahkum edenler, Devrim otomobilinin yollarımızda kullanılmasına mani olamayacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diliyorum. Türkiye’nin otomobilinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan ve yönetimine, projeye yüreklerini koyan babayiğitlerimize, şahsım, milletim ve ülkem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bursa’nın değerli büyükşehir belediye başkanına, arkadaşlarımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Büyük beklentilerimizi inşallah bu alanda hayata geçireceğimize inanıyorum. Mevlam yolumuzu bahtımızı açık etsin diyor, sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum.