Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

Piyasalar kapanırken 13 – 17 Temmuz haftasının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.

Döviz kurlarında;

İsveç Kronu (SEK) – %1,73 artış

Norveç Kronu (NOK) – %1,48

Euro (EUR) – %1,14

Özel Çekme Hakkı (SDR) %1,12

Danimarka Kronu (DKK) – %1,10 artış gösterdi.

Kripto paralarda;

Chainlink (LINK) – %40,48

Cardano (ADA) – %7,72

Binance Coin (BNB) – %2,81 artış gösterdi.

Emtialarda;

Amerikan Kahve C – %6,01

Londra Şeker – %3,91

Gümüş – %3,60 artış gösterdi.

Hisse senetlerinde ise,