Ekonomi
Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları
Piyasalar kapanırken 13 – 17 Temmuz haftasının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.
Döviz kurlarında;
- İsveç Kronu (SEK) – %1,73 artış
- Norveç Kronu (NOK) – %1,48
- Euro (EUR) – %1,14
- Özel Çekme Hakkı (SDR) %1,12
- Danimarka Kronu (DKK) – %1,10 artış gösterdi.
Kripto paralarda;
- Chainlink (LINK) – %40,48
- Cardano (ADA) – %7,72
- Binance Coin (BNB) – %2,81 artış gösterdi.
Emtialarda;
- Amerikan Kahve C – %6,01
- Londra Şeker – %3,91
- Gümüş – %3,60 artış gösterdi.
Hisse senetlerinde ise,
- Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. – %41,03
- Bera Holding A.Ş. – %35,53
- SASA Polyester Sanayi A.Ş. – %27,45
- Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. – %23,37 artış gösterdi.