Ekonomi

Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

18 Temmuz 2020
en çok kazandıran yatırım araçları, İsveç Kronu, Norveç Kronu, Euro, Chainlink, Cardano, Binance Coin, Amerikan Kahve, Londra Şeker, Gümüş, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş, Bera Holding A.Ş, SASA Polyester Sanayi A.Ş, Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş

Piyasalar kapanırken 13 – 17 Temmuz haftasının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.

Döviz kurlarında;

  • İsveç Kronu (SEK) – %1,73 artış
  • Norveç Kronu (NOK) – %1,48
  • Euro (EUR) – %1,14
  • Özel Çekme Hakkı (SDR) %1,12
  • Danimarka Kronu (DKK) –  %1,10 artış gösterdi.

Kripto paralarda;

  • Chainlink (LINK) – %40,48
  • Cardano (ADA) – %7,72
  • Binance Coin (BNB) – %2,81 artış gösterdi.

Emtialarda;

  • Amerikan Kahve C – %6,01
  • Londra Şeker – %3,91
  • Gümüş – %3,60 artış gösterdi.

Hisse senetlerinde ise,

  • Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. – %41,03
  • Bera Holding A.Ş. – %35,53
  • SASA Polyester Sanayi A.Ş. – %27,45
  • Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. – %23,37 artış gösterdi.


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