Dünya

Rus Dışişleri: Lavrov, Suriye Anayasa Komitesi’nin ilk toplantısı öncesinde Cenevre’ye gidiyor

28 Ekim 2019
Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yarın Cenevre’ye giderek Suriye Anayasa Komitesi’nin ilk toplantısı öncesinde Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yarın Cenevre’ye giderek Suriye Anayasa Komitesi’nin ilk toplantısı öncesinde Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla ‘Astana formatı’ çerçevesinde görüşeceği kaydedildi.Açıklamada, “29 Ekim tarihinde Lavrov Cenevre’yi ziyaret ederek, ‘Astana formatı’ çerçevesindeki toplantıya katılacak, ayrıca İran ve Türkiye dışişleri bakanlarıyla birlikte Suriye Anayasa Komitesi’nin Ekim’deki ilk toplantısı öncesinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüşme yapacak” ifadeleri yer aldı.

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