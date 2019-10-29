Motorlu sürücü yaralandı

Lefkoşa Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen çarpışmada motor sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 19.40’ta meydana gelen trafik çarpışmasında Hurşit Deniz (E-48), yönetimindeki KV 883 plakalı motosiklet ile seyrettiği sırada karşıdan gelmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Dinç Yüceöz (40) yönetimindeki FH 291 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Çarpışma sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Hurşit Deniz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.