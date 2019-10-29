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Pentagon: Bağdadi operasyonunda iki kişiyi canlı ele geçirdik

29 Ekim 2019

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldüğü operasyonda iki kişinin de canlı yakalandığını ve bu kişilerin ABD’nin gözetiminde tutulduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanı Mark Milley Pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin yetişkin ve erkek olduklarını belirtti ve ‘güvenli bir tesiste’ tutulduklarını duyurdu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Milley, Bağdadi’nin cesedinden geriye kalanların da ortadan kaldırıldığını ve cesedin fotoğrafını paylaşmayı şimdilik düşünmediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, ABD özel kuvvetlerinin Suriye’de Cumartesi günü düzenlediği bir operasyon sırasında Bağdadi’nin kendisini öldürdüğünü duyurmuştu.

Milley basın toplantısında, “Bağdadi’nin kalıntıları DNA testiyle kimliğinin teyit edilebilmesi için güvenli bir tesise götürüldü. Kalıntıları ortadan kaldırıldı, süreç tamamlandı ve gereğine uygun bir şekilde yerine getirildi” dedi.

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