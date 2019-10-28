Brexit: AB, İngiltere’nin birlikten ayrılmasını 31 Ocak’a kadar erteledi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere’nin birlikten ayrılmasını (Brexit) 3 ay daha erteleme kararı aldıklarını açıkladı. İngiltere’de Avam Kamarası bugün Başbakan Boris Johnson’ın 12 Aralık’ta erken seçim yapılması önerisini oylayacak.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Brexit’in 31 Ocak’a kadar ertelendiğini duyurdu.

Tusk, “27 AB ülkesi İngiltere’nin Brexit’i 31 Ocak 2020’ye dek erteleme talebini kabul etme konusunda anlaştı. Bu kararın yazılı bir şekilde resmileştirilmesi bekleniyor” dedi.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019

Ancak bu uzatmanın özelliği, esnek olması. İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson’ın Brüksel ile üzerinde anlaştığı Brexit Anlaşması’nı 31 Ocak’tan önce onaylarsa, İngiltere bu tarihten önce AB’den ayrılabilecek.

27 AB ülkesi ayrıca İngiltere’nin birlikten ayrılma koşullarının gelecekte yeniden müzakere edilmemesini kararlaştırdı.

Son erteleme öncesi, İngiltere’nin Perşembe günü AB’den ayrılması öngörülüyordu.

Avam Kamarası’nda erken seçim oylanacak

Öte yandan İngiltere’de Avam Kamarası bugün Başbakan Boris Johnson’ın 12 Aralık’ta erken seçime gidilmesi önerisini oylayacak.

Boris Johnson Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a bir mektup gönderdiğini ve Brexit’in 31 Ocak’tan sonra bir kez daha ertelenmemesini istediğini açıkladı.

Johnson, “Brexit’in ertelenmesi seçeneği ortada olduğu sürece, İngiltere Parlamentosu’nun asla bir anlaşmayı onaylamamasından korkuyorum” dedi.

Muhalefet partilerinden İskoçya Ulusal Partisi (SNP) ile Liberal Demokrat Parti ise 9 Aralık’ta seçime gidilmesini öneriyor.

Böylelikle, erken seçime gitmek için 25 işgünü öncesinden parlamento feshedileceğinden, Johnson’ın sunduğu Brexit anlaşmasının yasalaşmasına yeterli zaman kalmayacağını savunuyorlar.

Ana muhalefet İşçi Partisi’nin bu akşamki oylamada çekimser kalması bekleniyor. İşçi Partisi, İngiltere’nin anlaşma olmadan AB’den ayrılması ihtimali tamamen ortadan kalkmadan, erken seçime destek vermeyeceğini açıklamıştı.

İngiltere’de mevcut seçim yasalarına göre erken seçim için Parlamento’da üçte iki çoğunluk (434) sağlanması gerektiriyor.

Ancak Liberal Demokratlar, 9 Aralık’ta erken seçime gidilmesi şartıyla, seçim yasasını değiştirmek üzere Johnson’a destek verebileceklerini açıklamıştı. Böylelikle basit çoğunlukla erken seçime gidilebilecek.

Hükümet kaynakları, bugünkü erken seçim oylamasında İşçi Partisi’nin destek vermemesi durumunda, 9 Aralık tarihi için harekete geçeceklerini ifade etti.

BBC Politika Editör Yardımcısı Norman Smith’e göre, AB’nin son kararıyla İngiltere’nin anlaşma olmadan birlikten ayrılma ihtimali ortadan kalktı ve bu durum milletvekilleri üzerindeki erken seçim baskısını artıracak.