Brexit: AB, İngiltere’nin birlikten ayrılmasını 31 Ocak’a kadar erteledi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere’nin birlikten ayrılmasını (Brexit) 3 ay daha erteleme kararı aldıklarını açıkladı. İngiltere’de Avam Kamarası bugün Başbakan Boris Johnson’ın 12 Aralık’ta erken seçim yapılması önerisini oylayacak.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Brexit’in 31 Ocak’a kadar ertelendiğini duyurdu.

Tusk, “27 AB ülkesi İngiltere’nin Brexit’i 31 Ocak 2020’ye dek erteleme talebini kabul etme konusunda anlaştı. Bu kararın yazılı bir şekilde resmileştirilmesi bekleniyor” dedi.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.

