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APOEL Türk hakeme itiraz etti, UEFA kabul etti

Kıbrıs sorunu futbola da gölge düşürdü

26 Kasım 2019
Halis Özkahya

Rum APOEL futbol kulübü, deplasmanda oynayacağı Avrupa Ligi karşılaşmasını yönetecek Türk Hakem Halis Özkahya ve yardımcılarına itiraz ederek hakem değişikliği talebinde bulundu.

UEFA da bu talebi kabul etti. Perşembe akşamı Lüksemburg’ta yapılacak karşılamaya Özkahya’nın yerine maça İtalyan hakem Gianluca Rocchi’yi atadı.

SERVET YARDIMCI’DAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili NTV’ye konuşan TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, UEFA yetkililerinin kendisine bu durumun operasyonel bir karar olduğunu ve standart bir uygulama olarak değerlendirildiğini. Halis Özkahya’nın önümüzdeki hafta farklı bir maça atanacağının yine UEFA yetkileri tarafından kendisine iletildiğini dile getirdi.

UEFA tarafından bu kararın olağanüstü bir şekilde değerlendirilmediğini sözlerine ekleyen Servet Yardımcı, durumun UEFA tarafından normal karşılandığını sözlerine ekledi.



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