Güngördü, Afrikalı öğrencilerin sorunlarını dinledi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ülkede eğitim gören Afrikalı öğrenciler adına Gideon Jude başkanlığındaki bir heyeti kabul etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre kabulde, Gideon Jude Afrikalı öğrencilerin, ülkede konaklama, asayiş, muhaceret ve sağlık konularında yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Gideon Jude ayrıca geçmişte Afrikalı öğrencilerin bir araya geldiği gecede Girne Amfi Tiyatro’yu tahsis eden başkan Güngördü’ye teşekkürlerini sundu.

Güngördü: Sorunları yetkililere ileteceğim

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, ülkede faaliyet gösteren üniversitelerde okuyan ve ders veren Afrikalı bireylerin, ülke ekonomisi ve tanıtımına katkı yaptığını ifade etti.

Nidai Güngördü, kentte yaşayan her bireyin eşit şartlarda hizmet almasının önemine dikkat çekerek, kendisine aktarılan sorunları yetkililere ileteceğini kaydetti.

Güngördü, yetkililer ve Afrikalı öğrencilerle birlikte çözüm yolu bulacaklarına inandığını sözlerine ekledi.