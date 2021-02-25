RUMLAR DERSLERİNE ÇALIŞIYOR, BİZİMKİLER NE  YAPIYOR ?

BM nin önderliğinde yapılacak olan BEŞ ARTI BİR gayrı resmi konferansı için, BM yetkililerinin çalışmaları hızla devam ediyor.

İngiltere de bu konferansta tartışılmak üzere bir PLAN TASLAĞI hazırlayarak taraflara sundu. Bu planla her iki tarafı ortak noktalara getirmeye ve bir müzakere zemini oluşturulmaya çalışılıyor.

Anastasiadis’in Partisinin şimdiki lideri Neofidos geçtiğimiz hafta, İngiliz Planının ret edilmemesi gerektiğini, bu plan üzerinde çalışılması gerektiğini açıkladı.

DİSİ Başkanı Averof Nefotiru ,Türk askerinden, 1960 Garanti Antlaşmalarından kurtulmak, Güzelyurt’u, Maraş’ı ve diğer bölgeleri geri almak, mülkiyet konusunu “adil bir şekilde” çözmek için Kıbrıslı Türklere siyasi eşitliği vermeleri gerektiğini de söyledi.

Rumlar şimdiye kadar Türklerin SİYASAL EŞİTLİĞİ konusunu devamlı sulandırarak, çözümün önünü tıkamaktaydı.

Guteras , Rum tarafına, siyasal eşitlik konusunda NET BİR TAVIR takınmamaları durumunda BEŞ ARTI BİR Gayrı resmi görüşmelerin başlamayacağını kesin bir dille söylemişti.

Fileleftheros’un haberine göre pazartesi gecesi Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen toplantıda siyasi eşitlik, egemen eşitlik ve desantralize federasyon ve AB konularında kapsamlı raporların ortaya konulduğu toplantıda, her bir başlığın ne anlama geldiği ve ne kadar uygulanabilir olduğuna dair sorulara cevap verilmeye çalışıldı.

Özellikle desantralize bir federasyonda merkezî hükümetin yetkilerinin neler, iki devletçiğin yetkilerinin neler olduğu tayin edilmeye çalışıldı.

Uzmanlar, böyle bir durumun, yani desantralize federasyonun AB’nin işleyişini etkileyip etkilemeyeceği ve federal bir Kıbrıs’ın AB içerisinde nasıl işleyeceğiyle de meşgul oldu. Böyle bir federasyonda devletçiklerin yetkileri, örneğin; yurtdışı ile anlaşma yapıp yapamayacakları ve yapacaklarsa, anlaşmaların hangi alanlarda olabileceği üzerinde durdu.

Türk tarafının, egemen eşitlik tezi üzerinde de durulan toplantıda, şu ana kadarki hukuki ve siyasi analizlerin,Türk tarafının çözüm olarak talep ettiği şeyin “kabul edilemeyeceği, işleyebilir bir devleti gündeme getirmesinin söz konusu olamayacağı sonucunu gündeme getirdiği öne sürüldü.

Rum tarafı Kıbrıs Sorununun özü ile ilgili çalışmaları derinleştirmeye çalışırken, Türk tarafı Pandemi ve EKONOMİK YIKIM dışında herhangi bir konuyu bile gündeme getirmiyor. Bu durumda Gayrı Resmi toplantıda, Kıbrıs Türk tarafı yerine Türkiye’nin tezleri masada tartışılacak.

BEŞ ARTI BİR toplantısının perde arkasında da Türkiye ve Yunanistan dalaşması var.

Bu dalaşmada, bu iki gücün ana planı, Gayrı Resmi toplantı için gerekli koşulların tam olgunlaşmadığı, AB Türkiye ilişkilerinin gelişme seyrine göre, politika belirleneceği de hedeflenmiş olabilir.

Türkiye ABD ilişkilerinin seyrine göre, Türkiye Kıbrıs sorununda daha uzlaşmacı veya çatışmacı politikalara yönelebilir.

Herşeye rağmen, Rum tarafı tüm olasılıklara göre politika üretmeye çalışırken, Kıbrıs Türk tarafının hareketsizliği, çaresizliğinden ve sürece etki edememesinden kaynaklanmaktadır.