“Rum yönetiminin attığı adımlar ve Anastasiadis’in gerekçeleri haklı değil”

Başbakan Tufan Erhürman bugün düzenlediği basın toplantısı ile Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’nun bir haftalık icraatlarıyla ilgili bilgi verdi.

Erhürman, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Akıncı ile hem kendileri hem hükümeteki partiler, hem de meclisteki diğer partilerin görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, bundan böyle hükümetteki 4 partinin Akıncı ile her ay bir kez görüşeceğini belirtti.

Başbakan, Birleşmiş Milletler’den bir görevlinin adadaki mevcut durumla ilgili değerlendirme yapmak üzere Kıbrıs’a geleceğini de kaydetti.

Ada etrafındaki doğalgaz zenginlikleriyle ilgili olarak da konuşan Başbakan Erhürman, Rum yönetiminin attığı adımlara yönelik Rum Lider Anastasiadis’in ortaya koyduğu gerekçelerin haklı gerekçeler olmadığını söyledi.

Kıbrıslı Türkler’in sürece aktif olarak müdahil olması gerektiğini kaydeden Erhürman, “Hükümet olarak Dışişleri Bakanımızı görevlendirdik ve sürece müdahil olduk. Bundan sonra da müdahil olmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüteceğiz” dedi.

2018 Mali Yılı Bütçesi’ne de değinen Başbakan, 83 Milyon TL’lik artışın 65 milyon TL’lik kısmının TÜFE’de öngörülemeyen artıştan kaynaklandığını açıkladı.

Erhürman, 11 milyon 825 bin TL’lik kısmın ise revize sırasında yeni projelere ilişkin bütçeye konulan kaynaklar olduğunu belirtti.Başbakan Erhürman 11 milyon 825 bin TL’lik artışı; 1 milyon TL’lik Gençtepe Parkı, nüfus sayımı gerçekleştirilmesi için 5 buçuk milyon TL’lik kaynak, Mustafa Çelik Kapalı Spor Salonu için 1 milyon TL, Alevi Kültür Merkezi’nin tamamlanması için 3 milyon TL ile diğer yatırımlar için toplam 1 milyon TL olarak detaylandırdı.

Önceki hükümetlerdeki hukuka aykırılıklar konusunda da tüm bakanlıklarda denetimler yapıldığını ifade eden Erhürman, bu konuda kararlılıklarının devam ettiğini söyledi.

Belediyeler reformunun da bu dönemde yapılacağını anlatan Başbakan, özellikle Yeni Erenköy Belediyesi’nde ciddi sıkıntılar bulunduğunu, bu nedenle reform için bu belediyenin pilot bölge olarak belirlendiğini anlattı.

Erhürman, sağlık alanındaki sıkıntlara da değinerek, hemşire sayısının artırılması için adım attıklarını dile getirdi.

Fazla mesai sorununu da değerlendiren Başbakan, fazla mesainin yoğun olduğu gümrük, polis ve sağlıkta insan kaynağı çalışması yapacaklarını ve bütçenin böylece rahatlatılmış olacağını kaydetti.

Erhürman, Başbakanlığa yapılan atamalarla ilgili olarak da açıklama yaptı.

Erhürman, Başbakanlık müsteşarlıklarına Berkan Tokar ve Hasan Alicik, Genel Sekreterliğe Özlem Bayramoğlu Onuray, Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’ne Ahmet Muratoğlu, Özel Kaleme Mustafa Ergüven’in atandığını söyledi.

Yeni merkezi cezaevinin tamamlanması için hızla çalışılacağını ifade eden Başbakan, uyuşturucu ile mücadele konusunda Kalkanlı’da daha önce otel olarak kullanılan binanın Amatem ve Rehabilitasyon merkezi yapılacağını kaydetti.

Erhürman, bet ofisi denetimlerinin artırılacağını, denetimlerde kurallara uymayanların anında kapatılacağını da vurguladı ve şu anda 51 olan bet ofisi sayısını azaltacaklarını söyledi.

Başbakan, casinoların da sıkı denetime tabi tutulacağını ve KKTC vatandaşlarının casinolara girmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti.

Soruları da yanıtlayan Başbakan Erhürman, İçişleri Bakanlığı’nın üst düzey kadrosu tamamlanır tamamlanmaz vatandaşlıklar konusunda incelemelerin başlayacağını ve öncelikli olarak son verilen 2 bin istisnai vatandaşlığın inceleneceğini sözlerine ekledi.