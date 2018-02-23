BM’den Türkiye, Rusya ve İran’a çağrı!

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana görüşmeleri tarafları olan Türkiye, Rusya ve İran’a çağrıda bulundu. Mistura, Suriye’deki çatışmasızlık bölgelerinin yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla “acil” olarak görüşülmesini talep etti.

Suriye konulu kritik BMGK oylaması öncesi İsviçre’nin Cenevre kentinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Staffan de Mistura, Astana görüşmelerinin garantör ülkeleri olan Türkiye, Rusya ve İran’a çağrıda bulundu. Mistura, Suriye’deki çatışmasızlık bölgelerinin yeniden tahsis edilmesi konusunda üç ülkeye “acil” olarak toplanma çağrısı yaptı.

Mistura, Doğu Guta’ya insani yardımların ulaştırılabilmesi için 30 günlük ateşkes ilan edilmesi gerektiğine de vurgu yaptı.