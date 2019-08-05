Rum Lider Nikos Anastasiadis, Rum Siyasi Parti başkanları ile biraraya geldi. Rum Lider Anastasiadis, toplantıda, Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesi öncesinde siyasi partilerin görüş ve düşüncelerini aldı.

Rum Yönetimi Başkanlığı’nın Trodos’taki tatil evinde bugün saat 10.30’da başlayan toplantıya, siyasi parti başkanlarının yanısıra, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Hükümet Sözcü Yardımcısı Klelia Vasiliou ve eski başkan Yorgos Vasiliu da katıldı.

Rum Lider Anastasiadis, toplantıda, Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesi öncesinde siyasi partilerin görüş ve düşüncelerini aldı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, toplantının yaratıcı bir atmosferde geçtiğini söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na göre, Prodromu, Anastasiadis’in hedefinin 9 Ağustos’ta Akıncı ile yaratıcı bir toplantı yapmak ve genel olarak müzakerelerin başlaması için doğru koşulları yaratmak olduğunu belirtti.