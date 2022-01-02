Rum Sağlık Bakanı: Çok daha sert önlemler alma ihtimali masada

Omicron varyantının hızla yayılması Güney Kıbrıs’ı da alarma geçirdi.

Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantının yayılmasını önlemek için şimdikinden çok daha sert önlemler alma ihtimalinin masada bulunduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ta Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ediyor.

Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, haftalık Simerini’ye verdiği özel röportajda yeni kapanmaya girilmemesi için halka uzmanların talimatlarına ve Sağlık Bakanlığı’nın protokollerine uyma çağrısı yaptı.

Hacipandelas, RİK’e yaptığı açıklamada ise Omicron varyantının yayılım oranının yüzde 60’ı aştığına, yeni daha katı önlemler için her şeyin koronavirüs hastalarının hastaneye yatışlarına bağlı olacağına işaret ederek “daha katı önlem alıp almayacağımızı salı günü göreceğiz” ifadesini kullandı.

Güney Kıbrıs’ta son günlerde omicron varyantı vakalarda yaşanan artışi nedeniylşe yeni tebirler alınıp alınmaması konusu tartışılıyor.