Güney KıbrısManşet
Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos hayatını kaybetti
Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, bu sabah hayatını kaybetti.
Rum radyosu ve medyası, doktorlarının, 4 yıldır kanserle mücadele eden II. Hrisostomos’un ölüm saatini 06.40 olarak açıkladığını duyurdu.
- Hrisostomos’un “tahtının vekili” Baf Metropoliti Yeorgios’un Sen Sinod Meclisi’ni toplayacağı, diğer “bağımsız Ortodoks Kiliselerinin başlarına haber verileceği ve cenazesinin halkın ziyaretine açılacağı kaydedildi.