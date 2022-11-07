Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos hayatını kaybetti

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, bu sabah hayatını kaybetti.

Rum radyosu ve medyası, doktorlarının, 4 yıldır kanserle mücadele eden II. Hrisostomos’un ölüm saatini 06.40 olarak açıkladığını duyurdu.