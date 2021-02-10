Rum Meteoroloji Dairesi: Soğuk ve kar bekleniyor

Rum Meteoroloji Servisi’nden Philippos Tymvios “adaya şiddetli bir yağmur sistemi çarpacak ve 1000 metrenin üzerindeki bölgelerde de kar yağışı olacak” dedi

Rum Meteoroloji Servisi’ne göre, Kıbrıs’ta hava durumu, yağmur ve düşen sıcaklıkların hakim olmasının beklendiği Pazar öğleden sonrasından itibaren dramatik bir şekilde değişecek.

Rum Meteoroloji Servisi’nden Philippos Tymvios önümüzdeki günlerde havada toz beklenmediğini söyledi.

“Pazar öğleden sonra adaya şiddetli bir yağmur sistemi çarpacak ve 1000 metrenin üzerindeki bölgelerde de kar yağışı olacak” diyen Tymvios, aynı zamanda, sıcaklıktaki düşüş fark edilir olacağını ve Salı günü soğuk sistemin doruk noktasının yaşanmasının beklendiğini” vurguladı.

Ada genelinde sıcaklık Pazar gününe kadar sezon ortalamasının biraz üzerinde kalacak.

Kaynak: in-cyprus