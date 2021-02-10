Yeni araştırmalara göre, yiyeceklerin, kozmetik ürünlerinin ve giysilerin içeriğinde görünmeyen ancak Covid-19’dan daha tehlikeli olabilecek görünmez bir katille dolu olabilir. Nature Communications dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, günlük hayatımızda kullandığımız şeylerin içindeki nanomalzemelerin beyinde biriktiğini ve Covid-19’dan bile tehlikeli olduğunu açıkladı.

Günlük hayatımızda yer alan yiyecekler, kozmetik malzemeleri ve giysilerin içerik listelerinde görünmeyen nanomalzemelerin ‘görünmez katiller’ olduğu açıklandı.

Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, tespit edilmesi zor olan nanomalzemelerin besin zircirlerine girebildiği, günlük hayatta kullandığımız objelere nüfus edebildiği ve böylece kişilerin beyinlerine kadar ulaşabildiği tespit edildi.

‘COVİD-19’DAN BİLE TEHLİKELİ’

Sky News’in haberine göre, ‘Uzun vadede Covid-19’dan bile tehlikeli’ ifadesiyle tanımlanan nanomalzemelerin özellikle sıvı yoluyla vücudumuza girdiği belirtilirken, ürünlerin içeriklerinde görünmeyen nanomalzemelerin özellikle balıklara kolaylıkla nüfus edebildiği bu sayede insan vücuduna girebildiği belirtildi.

Doğu Finlandiya Üniversitesi’nden Dr. Fazel Monikh, “Nanomalzemelerin diğer organizmalar için besin kaynağı olan mikroorganizmalara güçlü bir şekilde bağlandığını ve bu yolla nanomalzemelerin besin zincirimize girdiğini tespit ettik” dedi.

‘ŞEKİL VE BOYUT DEĞİŞTİRİYORLAR’

Monikh, “Nanomalzemeler, bir organizmanın içine girdikten sonra şekillerini ve boyutlarını değiştirebilir ayrıca hücrelere kolayca girip diğer organlara yayılabilen daha tehlikeli bir malzemeye dönüşebilir” ifadelerini kullandı.

Araştırmaların nanomalzemelerin özellikle beyin hücrelerinde yayıldığını ve orada biriktiğini gösterdiğini belirten Dr. Fazel A. Monikh, nanomalzemelerin en çok gıda, giysi, kozmetik ürünlerinde bulunduğunu söyledi.

Birçok maddede bulunmasına rağmen ürün etiketlerinde nanomalzemelerin yer almadığını belirten Monikh, “Yer almıyorlar çünkü ürünlerde olduklarında kütle ile ölçülemeyecek kadar küçük oldukları için düzenlenmemiş durumda kalıyorlar” dedi.