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Rum Meteoroloji Dairesi sarı uyarı verdi

15 Şubat 2021
rum meteoroloji dairesi kuvvetli yağmur



Rum Meteoroloji Dairesi, bölgeyi etkilemesi beklenen yağmur ve gök gürültülü fırtınalar için öğle saatlerinde sarı uyarı yayınladı.

Rum Meteoroloji Dairesi, bölgeyi etkilemesi beklenen yağmur ve gök gürültülü fırtınalar için öğle saatlerinde sarı uyarı yayınladı.

Rapora göre özellikle yerel sağanakların ve kuvvetli fırtınaların bölgeleri etkilemesi bekleniyor. Yağışların 24 saat içinde 55 mm’yi aşması bekleniyor.

Uyarı bugün 13:00 ile yarın 13:00 saatleri arasında geçerlidir.

 





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15 Şubat 2021


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