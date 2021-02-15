Güneyde aşılanan kişi sayısı 44 bini geçti

Rum Sağlık Bakanlığı, pazar günü yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta aşı merkezlerinde, 13 Şubat’a kadar toplam 44.429 kişiye Covıd-19 aşısı yapıldığını duyurdu.

Toplam 29.592 kişiye ilk doz aşılarının yapıldığını, 14.837 kişinin de ikinci doz aşısının yapılarak aşılanmasının tamamlandığı belirtildi.

Aşı randevuları için aşı elektronik kapısının 76 yaş ve üzeri için açıldığı ifade edilen basın açıklamasında, kamu ve özel sektördeki diğer sağlık personelinin aşılanma prosedürünün ise devam etmekte olduğu kaydedildi.

Eczacıların aşılanması pazartesi günü başlayacak, diğer sağlık çalışanlarının aşıları şubat ayı içinde yapılacak.

Hassas gruptaki kişilere öncelik verilmesini belirlemek üzere kurulan ad hoc komitesinin tavsiyesi ile Talasemi gibi kan ihtiyacı olan belirli gruptaki hastaların aşılanmasının gelecek hafta başlayacağı duyurulan basın açıklamasında, hassas grupların aşılanmasının Mart 2021’in başından itibaren hızlanmasının beklendiği kaydedildi.

15 Şubat Pazartesi’nden itibaren güney Kıbrıs genelinde çalışan aşı merkezlerine ek olarak üç kişilik bir aşı personeliyle Limasol’da Spyros Kyprianou spor merkezinde yeni bir aşı merkezi de faaliyete geçecek.