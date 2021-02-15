Güney’de polisin orantısı güç kullanmasına öfke büyüyor

Lefkoşa’nın Rum Kesimi’nde Cumartesi günü devlet otoritesine karşı yapılan eylemde, polisin orantısız güç kullanmasına öfke giderek büyüyor.

Alithia gazetesi “Orantısız Polis Şiddeti İçin Araştırma… Cumartesi Günkü Etkinlikte Olanlar İçin Yoğun Tepki” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, eylemdeki polis şiddetiyle ilgili birçok kesimden sert tepkiler gösterildiğini ve “Polise Yönelik İddia ve Şikayetleri Araştırma Otoritesi”nin (AADIPA) dün olağanüstü toplanarak araştırmalara başladığını yazdı.

Gazete, Dayanışma Hareketi dışındaki tüm siyasi partilerin, polisin şiddet kullandığını belirtip, konunun derinlemesine araştırılmasını talep ettiğini kaydetti. AKEL ile DİKO, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Emili Yoliti’nin istifa etmesi talebinde bulunurken; Yoliti ile Rum Polis Genel Müdürü Stelios Papatheodoru’yu, verilen talimatların ne olduğunu açıklamaya davet etti.

Yoliti ile Papatheodoru’ya polis şiddeti konusunda suçu başkalarına atmamaları çağrısında bulunan AKEL ile DİKO, bu konudaki siyasi sorumluluğun üstlenilmesi gerektiğini vurguladı.

Habere göre EDEK ile Vatandaşlar İttifakı, kamuoyuna yansıyan görüntülerin polise yakışmadığını ve vatandaşın eylem yapma hakkı bulunduğunu ifade ederek, pandeminin şiddet kullanmak için geçerli bir sebep olmadığını kaydetti.

Dayanışma Hareketi ise, Cumartesi günkü eylemin AKEL tarafından azmettirilmiş bir eylem olduğunu kaydederken, sorumluları istifaya çağırdı.

Politis gazetesi “Polis Şiddeti İçin Cezai Soruşturmacılar” başlıklı haberinde, AADIPA’nın bugün, polisin orantısız güç kullanması konusunun araştırılması için cezai soruşturma yetkilileri belirleyeceğini ve bu konuda yapılan şikayetlerin objektif şekilde araştırılacağını yazdı.

Gazete, internette dolaşan görüntü ve videoların her şeyi gözler önüne serdiğini; çevik kuvvetin eylemcilere saldırdığını, onları darp ettiğini, kimyasal ilaç kullandığını ve tazyikli su kullanarak eylemcileri yaraladığını kaydetti.

Haberde, 25 yaşındaki bir müzisyenin yüzüne sıkılan tazyikli su nedeniyle baygınlık geçirdiği, başka bir genç eylemcinin de yerde yattığı sırada polisin boğazına ayağıyla bastırdığı belirtildi.

Gazete, polisin suçlamaları reddettiğini, yasadışı protesto eylemiyle başlayan olayları bastırabilmek için şiddete başvurmak zorunda kaldığını ifade ettiğini yazdı.

YOLİTİ POLİSİN ORANTISIZ GÜÇ KULLANDIĞINI KABUL ETTİ

Gazete devamla, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Emili Yoliti’nin yazılı açıklama yaparak, görüntüleri izlediğinde polisin orantısız güç kullandığının görüldüğünü, ancak bunun, gelişmekte olan süreçte kesinleşeceğini kaydettiğini yazdı.

Habere göre Yoliti, Papatheodoru’dan olaylara dair rapor talep ettiğini ve eylemde görev yapan polislere verilen talimatlarla ilgili bilgi istediğini belirtti.

Haber, Haravgi gazetesinde “Kafa Kıran Otorite”, Fileleftheros gazetesinde de “Barışçıl Protestoyu Boğdular” başlığıyla yansıtıldı.