Kıbrıs

Rum gümrüğü tütün ürünü, hap, bitki ilacı ve akaryakıta el koydu

13 Mart 2019
güney kıbrıs

Güney Kıbrıs giriş-çıkış kapılarında (KKTC’ye giriş-çıkış noktaları ayrıca ifade edildi) ve ülke içerisinde, binlerce tütün ürünü, lüks iç giyim malzemesi, yasak hap, bitki ilacı ve akaryakıta el konulduğu haber verildi.

Fileleftheros’un Rum Gümrük Birimi tarafından yayımlanan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, 2-10 Mart döneminde 31 bin 180 dal sigara, 19 bin 522 gram tütün, 200 dal puro, 10 bin Euro değerinde iç giyim malzemesi, ülkeye girişi yasak 400 hap, 91 parça taklit konfeksiyon ürünü, 32 bin 200 litre bitki ilacı, 143 litre makine yağı ve 100 litre akaryakıta el konuldu.
El konulanlar ile ilgili mahkeme dışı işlem yapıldı ve toplam 14 bin 285 Euro para cezası kesildi.

 

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