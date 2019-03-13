Kıbrıs

LTB Halk Sağlığı Şubesi 150 iş yerini denetledi

Bir iş yerinin faaliyeti geçici olarak durduruldu

13 Mart 2019
denetim

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 25 Şubat – 8 Mart arasında 150 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucunda 3 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi, Tat More Restoran ve Ercan Restoran isimli işletmelere sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Mustafa Bulduk Berber salonu isimli işletmenin faaliyeti ise, iş yeri izni olmaması, gayrısıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedenleriyle geçici olarak durduruldu.

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre şöyle:

32 Restoran, 3 Kafe, 12 Bar, 2 Catering, 2 Pastane, 2 Fırın, 1 Gıda Üretim Yeri, 4 Büfe, 14 Kuaför ve Berber Salonu, 4 Eğitim Merkezi, 3 Benzin İstasyonu, 1 Park Büfesi, 30 Market, 9 Off-Licence, 6 Gıda Deposu, 4 Dernek ve Kulüp Lokali, 1 Kuru Temizleme Yeri, 1 Kahvehane, 7 Pansiyon, 3 İnternet Kafe, 5 Oto Galeri, 3 Oto Yıkama Yeri, 1 Hamam, 4 Düğün Salonu.

 

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