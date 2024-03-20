Rum Bakanlar Kurulu, KKTC’de yaşamını sürdüren Rum ve Maronitler için yeni otobüs alıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 20, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Rum Bakanlar Kurulu, KKTC’de yaşamını sürdüren Rum ve Maronitler için yeni otobüs alıyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun KKTC’de Dipkarpaz, Koruçam ve Karpaşa’da yaşamını sürdüren Kıbrıslı Rum ve Maronitlere hizmet edilebilmesi için iki yeni otobüs satın alınmasını onayladığı haber verildi.

Haravgi gazetesi, Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis’in dünkü bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı konuyla ilgili açıklamaya yer verdi.


Habere göre, otobüsler, KKTC’de yaşamını sürdüren Rum ve Maronitlerin Güney Kıbrıs’taki hastanelere gidip gelmesiyle ilgili ihtiyaçlarının yanı sıra mevcut ve olası ihtiyaçları için kullanılacak. Otobüslerin, önümüzdeki 18-20 gün içerisinde sefere başlaması bekleniyor.

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Tags:KKTC’de yaşayan RumlarMaronitlerRum
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