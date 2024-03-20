Bir Rum KKTC’den aldığı iddia edilen 4 bin litre akaryakıtla yakalandı

Aracında, KKTC’den aldığı iddia edilen 4 bin litre akaryakıt tespit edilen 39 yalındaki bir Rum gözaltına alındı.

Alithia gazetesi, Lefkoşa’da devriye gezen Çevik Kuvvet Kaçak Avla Mücadele ekibinin, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiğini fark ettiği 39 yaşındaki Rum’un kullandığı van aracı durdurarak, arama yaptığını ve aracın modifiye edilmiş tankı içerisinde 4 bin litre dizel yakıt tespit ettiğini yazdı.

Haberde, Çevik Kuvvet tesislerine götürülen şahısla ilgili durumun Gümrük Dairesi personeline bildirildiği ve konunun daire tarafından soruşturulacağı ifade edildi.