İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevinde sendikalarla uzlaşma sağlandığını açıkladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 20, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevinde sendikalarla uzlaşma sağlandığını açıkladı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Merkezi Cezaevinde bugünkü grev ve açıklamalar sonrasında Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) yetkilileri, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile görüştü.

İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, sendika temsilcileri ve teknik personelle görüşmesinde, teknik personel istihdamı konusundaki sıkıntılardan dolayı çalışanlara üstün gayret göstermelerinden ötürü teşekkürlerini iletti.


Bakan Oğuz, bu sorunun çözümü için çaba harcayacaklarını belirtirken, sendika yetkilileriyle yaptığı görüşmede, bayram öncesine kadar bu meseleyi çözme noktasında bir süre verilmesini talep etti ve hükümetin bu süre zarfında teknik personel istihdamı sorununun çözümü için çalışacağı sözünü verdi.

Üç sendika bugün Merkezi Cezaevinde uzun süreden beri devam eden teknik elaman eksikliği sorununa çözüm üretilmemesi nedeniyle 08.00-15.30 saatleri arasında cezaevinde grev başlatmıştı.

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Tags:Dursun OğuzKıbrıs Türk Amme Memurları SendikasıKıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikasımerkezi cezaevi
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