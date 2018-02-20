Ruhani’den ABD’ye çok sert suçlama

İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ruhani, Suriye sorunun çözümüne yönelik Astana ve Soçi görüşmelerinin umut verici olduğunu söyleyerek bunun devam etmesini istedi.

Bölgedeki terörizmle mücadele, Suriye’yi terör unsurlarından arındırma ve bölücü hareketler konusunda İran ve Türkiye aynı düşünceyi taşıdığını dile getiren Ruhani, “Tüm Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmesi için bir an önce bu ülkede huzur ve istikrar sağlanmalı” diye konuştu.