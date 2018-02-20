İnsan yüzünü şekillendiren 15 gen tespit edildi

Bilim adamları, DNA zincirinde insan yüzünün özelliklerini belirleyen 15 gen tespit etti.

Belçika’nın KU Leuven ile ABD’nin Pittsburgh, Stanford ve PennState üniversitelerinden bilim adamaları, sonuçları “Nature Genetics” dergisinde yayımlanan araştırmada, 3 boyutlu insan yüzlerinin olduğu bir veri tabanını gen bilgileriyle eşleştirerek DNA zincirinde insan yüzünün karakterini belirleyen genlerin bulunduğu 15 bölgeyi teşhis etti.

Geçmişte bu alanda yapılan araştırmalarda gözler arasındaki mesafe veya ağız büyüklüğü gibi belirli bir yüz özelliğinin ele alınarak hangi genlerin buna etki ettiğinin anlaşılmaya çalışıldığına dikkati çeken araştırmacılar, çalışmanın bütünden yola çıkararak spesifik özelliklere odaklanan bir yaklaşım benimsediler.

Araştırmacılar, bunun için yüzleri daha küçük modüllere ayırdı. Ardından her bir modülün şekillenmesinde en çok hangi genlerin etkili olduğunu saptamaya çalıştı. Bu sayede çok sayıda yüz özelliğinin genetik karşılıkları aynı anda sorgulanmış oldu.

Bu yöntemle insanın yüz özelliklerinin şekillenmesinde genom sekansının 15 bölgesindeki genetik değişkenlerin etkili olduğu belirlendi. Bu genetik değişkenlerin insan yüzünün daha ana rahminde şekillenmeye başlamasından itibaren etkili olduğu ifade edildi.

Araştırmacılar ayrıca çalışmada tespit edilen 15 genden 7’sinin burunla ilgili olduğunu, dolayısıyla yeni veriler sayesinde eskiden kafatasında buruna dair herhangi bir iz olmadığı için genetik özelliklerden hareket ederek gerçekçi yüz tasarımları yapamayan adli tıp uzmanlarına yeni bir imkan sağlanacağını vurguladı.

İnsan yüzünün şekillenmesinde etkili olan genlerin yalnızca bu çalışmada tespit edilenlerden ibaret olmadığını vurgulayan bilim adamları, daha detaylı bir çalışma için daha büyük bir veri tabanıyla çalışılması gerektiğini kaydetti.

Araştırmacılar, insan yüzünün şekillenmesinde genetik faktörler dışında yaş, çevre ve yaşam tarzı tercihlerinin de etkili olduğunu hatırlattı.