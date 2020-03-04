İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkede 92 kişinin ölümüne yol açan ve 2 bin 922’den fazla vaka tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Covid-19) “neredeyse bütün eyaletlere yayıldığını” açıkladı.

İran Cumhurbaşkanlığından çarşamba günü yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ülkede hızla yayılan Covid-19 salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19’un salgın bir hastalık olduğuna dikkati çeken Ruhani, “Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı. Bir anlamda bu, dünyadaki birçok ülkenin enfekte olduğu küresel bir hastalıktır. Tedbir ve iş birliğiyle bu sorunu en kısa zamanda aşmamız gerekmektedir” dedi.

Ruhani, “Uzman sağlık kadrolarımızın desteği ve halkımızın irade ve iş birliğiyle mümkün olan en kısa sürede en az kayıpla bu krizi aşacağımıza söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani’nin koronavirüse yakalandığı açıklandığı belirtilmişti.

Öte yandan salı günü Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkede Covid-19’un yayılmasını engellemek amacıyla 54 bin tutukluya ev izni verildiğini açıklamıştı.

Açıklamada ayrıca, cezaevine girenlerin oranında da önceki dönemlere göre yüzde 35 azalma olduğunu ifade edildi.

İsmaili, İran’da tutuklu bulunan ve Tahran-Londra arasında polemiklere neden olan İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari’nin de sağlık durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

Milletvekillerinin 23’ünde Covid-19 tespit edildi

İran Meclis Başkan Yardımcısı, salı günü 23 milletvekilinde koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübünün (YJC) haberine göre, Abdurrıza Mısri, başkent Tahran’da Meclise sıçrayan Covid-19 salgınıyla ilgili son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Mısri, “Şu ana kadar 23 milletvekilinin korona testi pozitif çıktı” dedi.

Söz konusu vekillerin halkla yakın ilişkileri olduğuna ve virüsün bu şekilde yayılmış olabileceğine dikkati çeken Mısri, “Kendilerine gelecek zararı önlemek için milletvekillerine vatandaşlarla görüşmelerini kesmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Mısri, Meclisin faaliyetlerini sürdüreceğini ancak milletvekillerinin vatandaşlarla görüşmelerinin geçici olarak iptal edildiğini aktardı.

İran’da 92 kişi hayatını kaybetti

İran’da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 92’ye vaka sayısıysa 2 bin 922 kişiye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki’nin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

İran’ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İran koronavirüse karşı orduyu devreye sokuyor

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, salı günü ayrıca ülkenin silahlı kuvvetlerine, Covid-19 salgınıyla mücadelede sağlık bakanlığına yardımcı olma emri verdi.

İranlı yetkililer, 300 bin asker ve gönüllüyü koronavirüse karşı harekete geçirmeyi planladıklarını söyledi.

İran, koronavirüs nedeniyle ölümlerin artması ve hastalığın hızla yayılmasıyla Çin’den sonra salgından en çok etkilenen ülkelerden biri haline geldi.

Hamaney salı günü yaptığı açıklamada, “Halk sağlığı adına hastalığın yayılmasını engellemeye yardımcı olan ne varsa iyidir, yayılmasına yardımcı olan ne varsa o da günahtır” ifadelerini kullandı.