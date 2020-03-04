Özersay, Doğu Akdeniz ve Maraş konusunda değerlendirmelerde bulundu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay NTV’de yayınlanan “Özel Röportaj”da Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Kapalı Maraş ve Cumrhubaşkanlığı seçimi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Kudret Özersay, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili olarak doğal gaz ve kaynaklar konusunun iyi bir fırsata dönüştürtülebilecek nitelikte olduğunu vurguladı.

‘Uluslar arası toplumun Kıbrıs Rum tarafına kapsamlı çözümden önce Kıbrıslı Türklerin de rızasını almalısınız’ demesi gerektiğine işaret eden Özersay, bunun yapılması halinde tüm şartların değişebileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda, uluslararası ortamı Kapalı Maraş’ın bu şekilde açılması için hazırlayacak konumunda olacağını belirtti.

Kudret Özersay, “Proaktif bir diploması ile gerek Birleşmiş Milletler’i ve gerekse uluslar arası toplumu önceden doğru bilgilendirirsek Kapalı Maraş açılacak” diye konuştu.

Kıbrıs’ta bir çözüm bulunmasına yönelik somut fikirlerinin sorulması üzerine Özersay, federasyon ve federal ortaklığın paylaşmaya dayalı bir ortaklık olduğunu ancak Kıbrıs Rum toplumu ve siyasi liderliğinin yönetim ve zenginliği Kıbrıs Türkü ile paylaşma noktasında olmadığını söyledi.

Özersay, Kıbrıs Türkü’nün geleceğini belirleme ve Kıbrıs’ta var olma mücadelesi verdiğine vurgu yaparak, “Türkiye’nin garantörlüğü Kıbrıs Türkü için olmazsa olmazdır. Tüm siyasi aktörler de bunun farkındadır. Toplumun ezici bir çoğunluğu etkin ve fiili bir şekilde Türkiye’nin garantörlüğünü savunur” dedi.