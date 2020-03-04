KıbrısManşet

Özersay, Doğu Akdeniz ve Maraş konusunda değerlendirmelerde bulundu

4 Mart 2020

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay NTV’de yayınlanan “Özel Röportaj”da Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Kapalı Maraş ve Cumrhubaşkanlığı seçimi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Kudret Özersay, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili olarak doğal gaz ve kaynaklar konusunun iyi bir fırsata dönüştürtülebilecek nitelikte olduğunu vurguladı.

‘Uluslar arası toplumun Kıbrıs Rum tarafına kapsamlı çözümden önce Kıbrıslı Türklerin de rızasını almalısınız’ demesi gerektiğine işaret eden Özersay, bunun yapılması halinde tüm şartların değişebileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda, uluslararası ortamı Kapalı Maraş’ın bu şekilde açılması için hazırlayacak konumunda olacağını belirtti.

Kudret Özersay, “Proaktif bir diploması ile gerek Birleşmiş Milletler’i ve gerekse uluslar arası toplumu önceden doğru bilgilendirirsek Kapalı Maraş açılacak” diye konuştu.

Kıbrıs’ta bir çözüm bulunmasına yönelik somut fikirlerinin sorulması üzerine Özersay, federasyon ve federal ortaklığın paylaşmaya dayalı bir ortaklık olduğunu ancak Kıbrıs Rum toplumu ve siyasi liderliğinin yönetim ve zenginliği Kıbrıs Türkü ile paylaşma noktasında olmadığını söyledi.

Özersay, Kıbrıs Türkü’nün geleceğini belirleme ve Kıbrıs’ta var olma mücadelesi verdiğine vurgu yaparak, “Türkiye’nin garantörlüğü Kıbrıs Türkü için olmazsa olmazdır. Tüm siyasi aktörler de bunun farkındadır. Toplumun ezici bir çoğunluğu etkin ve fiili bir şekilde Türkiye’nin garantörlüğünü savunur” dedi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Akar: İdlib’de açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Akar: İdlib’de açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

3 Mart 2020
Photo of İtalya’daki can kaybı İran’ı geçti

İtalya’daki can kaybı İran’ı geçti

3 Mart 2020
Photo of İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi “Coronavirüs” gündemiyle üçüncü toplantısını yaptı

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi “Coronavirüs” gündemiyle üçüncü toplantısını yaptı

3 Mart 2020
Photo of KTTO, bazı sınır kapılarının kapatılmasını ve yeni uygulamaları eleştirdi

KTTO, bazı sınır kapılarının kapatılmasını ve yeni uygulamaları eleştirdi

3 Mart 2020
Photo of Tatar: Doğu Akdeniz’de hakların korunması için hep birlikte hareket etmeliyiz

Tatar: Doğu Akdeniz’de hakların korunması için hep birlikte hareket etmeliyiz

3 Mart 2020
Photo of Tatar: Kıbrıs’ta iki devletli bir çözüme ulaşılmalı

Tatar: Kıbrıs’ta iki devletli bir çözüme ulaşılmalı

3 Mart 2020
Photo of Kayseri’de Başbakan Tatar onuruna yemek verildi

Kayseri’de Başbakan Tatar onuruna yemek verildi

3 Mart 2020
Photo of Sağlık Bakanlığı, bağış için Koop Bank’ta hesap açtı

Sağlık Bakanlığı, bağış için Koop Bank’ta hesap açtı

3 Mart 2020
Photo of Sağlık Bakanlığı, Irak, Güney Kore ve İtalya’dan KKTC’ye yolcu girişini yasakladı

Sağlık Bakanlığı, Irak, Güney Kore ve İtalya’dan KKTC’ye yolcu girişini yasakladı

3 Mart 2020
Photo of Gaziveren’de elektrik kesintisi

Gaziveren’de elektrik kesintisi

3 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı