RTÜK’ten Halk TV’ye TMT cezası

RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi programında Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye ceza verdi.
Halk TV’ye verilen cezayı Twitter hesabından duyuran RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, “RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Karar oy çokluğuyla alındı” ifadelerini kullandı.
Ayşenur Arslan ne demişti?
Arslan, programda Halil Falyalı cinayetini anlatırken, “Halil Falyalı kendini TMT, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın üyesi olarak tanıtırdı. Türk Mukavemet Teşkilatı, Ada’da ve yakın interlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, bir yarı resmi bir oluşumdu” ifadelerini kullanmıştı.
Bir gün sonraki programının başlangıcında da konuya değinen Arslan şunları söylemişti:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, AKP Sözcüsü, Dışişleri Bakanı, filan partinin gençlik kolları, falan partinin milletvekili sizden söz ederse köpüre köpüre, RTÜK anında harekete geçerse kendinizi birden bire önemsiyor gibi oluyorsunuz. Ben kendimi başkalarının beni ciddiye aldığı kadar alsam başka bir ben olurum onu biliyorum.
Dün TMT hakkında söylediğim iki cümle özeti bu. Çok yer yandı, neler neler oldu. Kimisi anlamamış, kimi eksik anlamış ama galiba ben de eksik anlatmışım. Hakikaten yeterince anlatmayınca yanlış anlaşılmış. Onun için özür dilerim anlatamadıysam. Konuşacağız ama tabii memlekette benden daha önemli sorunlar olduğu için Cumhurbaşkanı Yardımcısını, AKP Sözcüsünü harekete geçirecek kadar önemli olmasa da neler var neler var memlekette…