RTÜK’ten Halk TV’ye TMT cezası

RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi programında Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye ceza verdi.

Halk TV’ye verilen cezayı Twitter hesabından duyuran RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, “RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Karar oy çokluğuyla alındı” ifadelerini kullandı.

Ayşenur Arslan ne demişti?

Arslan, programda Halil Falyalı cinayetini anlatırken, “Halil Falyalı kendini TMT, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın üyesi olarak tanıtırdı. Türk Mukavemet Teşkilatı, Ada’da ve yakın interlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, bir yarı resmi bir oluşumdu” ifadelerini kullanmıştı.

Bir gün sonraki programının başlangıcında da konuya değinen Arslan şunları söylemişti: