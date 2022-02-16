Nadir görülen hayalet köpekbalığı Yeni Zelanda’da bulundu

Yeni Zelandalı bilim insanları, okyanusun derinliklerinde yaşayan ve az bilinen bir canlı türü olan hayalet köpekbalığını tespit etti.

Latince adı Callorhinchus milii olan hayalet köpekbalıkları çok nadiren fark ediliyor. Yavruların tespiti ise çok daha zor.

Yeni Zelanda’daki Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü’nden bilim insanlarının saptadığı balık ise henüz yavruydu.

Yumurtadan yeni çıktığı anlaşılan hayvan, Güney Adası yakınlarında yaklaşık 1,2 kilometre derinlikte görüldü.

Köpekbalığının göbeğinde hâlâ yumurtanın sarısına ait izler vardı.

Hayalet köpekbalıklarının embriyoları, deniz tabanına yerleştirilen yumurtalarda gelişiyor ve yavrular yumurtadan çıkmaya hazır olana kadar yumurta sarısıyla besleniyor.

Araştırma ekibinin üyesi Dr. Brit Finucci, keşfin sualtı popülasyonlarına dair incelemeler yaptıkları bir keşif gezisi sırasında tesadüfen yapıldığını söyledi.

Dr. Finucci, genç balıkların yetişkinlerden farklı özellikler sergileyebileceğini ve bunun da keşfi daha önemli hale getirdiğini ekledi.

“Yavrular çok farklı habitatlarda yaşayabilir, farklı beslenme şekillerini uygulayabilir ve hatta yetişkinlerden çok farklı görünebilir” diyen bilim insanı sözlerini şöyle sürdürdü:

Yavrularla karşılaşmak, türlerin biyolojisini ve bazı ekolojik özelliklerini daha iyi anlamamızı sağlar.

Öte yandan bu hayvanlar aslında gerçek köpekbalıkları değil. Ancak köpekbalıkları ve vatozlarla yakından ilişkili bir tür oldukları için bu adla anılıyor.

Kıkırdaklılar sınıfına giren balıkların iskeletleri büyük oranda kıkırdaktan oluşuyor.

Bilim insanları ele geçirdikleri balıktan bazı doku ve gen örnekleri alacak.