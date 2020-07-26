MüzikSanat

Rolling Stones’un 1974 tarihli şarkısı çıktı

26 Temmuz 2020

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Rolling Stones, yakında çıkacak yeni albümlerinde yer verdikleri, daha önce yayınlanmamış, 1974 tarihli Scarlet adlı şarkıyı paylaştı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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