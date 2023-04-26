Rogers: Mevcut durumda hasta hakları ihlallerinin devam etmesi kaçınılmazdır

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, yaşlı bakımevlerine ilişkin yasal eksikliklerin ivedilikle tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Rogers açıklamasında, ülkede hem kendi kendine yetebilen yaşlıların kalabileceği huzurevlerine, hem bakıma muhtaç yaşlılara tıbbi bakım da verilebilecek yaşlı bakım evlerine, hem de Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi gibi kronik hastalıklar hastanelerine büyük bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kalkanlı Yaşam Evi’nin gayriyasal durumdan çıkarılarak yasal bir zemine aktarılması olumlu bir gelişme olsa da ülkedeki mevcut durumun ihtiyaca karşılık vermekten çok uzak olduğunun altını çizen Rogers, şu açıklamayı yaptı: “Yasal mevzuatın bütünlüklü olarak gözden geçirilerek güncellenmesi, çağdaş ve uygulanabilir hale getirilmesi ve bu tür merkezlerin düzenli denetimlerinin yapılması elzemdir. Bütün bunlar yapılmadan Kalkanlı gibi bir merkezin bir bakanlıktan diğerine aktarılması yasallaşmasını sağlasa da uygulamada pek de bir sorunu çözemeyecektir. Mevcut durumda yaşlı bakım evlerinde ve huzurevlerinde hasta hakları ihlallerinin devam etmesi kaçınılmazdır.”

Kalkanlı Yaşam Evi’nin Sağlık Bakanlığı’ndan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na aktarıldığı konusuna da değinen Jale Refik Rogers, şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanı, Kalkanlı Yaşam Evi’nin gayriyasal bir durumdan çıkarılarak yasal bir zemine oturtulduğunun müjdesini verdi.

Gerek Kalkanlı Yaşam Evi, gerek özel yaşlı bakım evleri ile ilgili geçmişte çok üzücü görüntülere şahit olduk. Sosyal Hizmetler Dairesi sorumluluğunda hizmet vermesi gereken yaşlı bakım evleri, Huzurevi Yasası ve Özel Huzurevleri Yasası kapsamında hizmet vermektedirler. Ancak bu tür merkezlerde tıbbi bakıma muhtaç yaşlılardan engelli bireylere kadar birçok farklı tıbbi ve psikolojik destek ihtiyacı olan insanımız kalmaktadır. Mevcut yasaların kapsamı bu yerlerin sağlıklı hizmet vermesini, orada kalan genç veya yaşlı herkesin insan onuruna yaraşır şekilde bakılmasını ve tıbbi bakıma ihtiyacı olanların bu hizmeti alabilmesini denetleyebilecek yeterlilikten çok uzaktır. Müdürü bile aylardır atanmamış olan, Mehmetçik ve Yeni Erenköy’de personel yetersizliğinden birimlerini kapatan Sosyal Hizmetler Dairesi de bu denetimleri yapabilecek personele sahip midir emin değilim.”

Mevcut durumda hasta hakları ihlallerinin devam etmesi kaçınılmazdır