Rogers: Koronavirüsün mutant varyantı salgının seyrini olumsuz anlamda etkileyebilir

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili, moleküler genetik uzmanı Jale Refik Rogers, KKTC’de koronavirüsün mutant varyantı bulunmasının ülkede salgının seyrini “olumsuz anlamda etkileyebileceği” uyarısında bulundu.

Rogers, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’de bir üniversitenin koronavirüs mutant varyantının saptandığını açıkladığına işaret ederek, “Koronavirüs B.1.1.1.7 varyantı”nın, virüsün bulaşma hızını artıran ve hastalığın seyrini değiştirebilecek bir tür olduğunu belirtti.

Rogers, “bu varyantın bulunması ülkemizde salgının seyrini ciddi anlamda değiştirme potansiyeli olan bir bulgudur” diye konuştu.

Varyantı bulan üniversitenin, Sağlık Bakanlığı ile bu verileri paylaşmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Rogers, Sağlık Bakanlığı’nın Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda öngörülen “Laboratuvar Komitesi”ni ivedilikle kurarak, moleküler tanı çalışmaları yapan moleküler biyoloji ve genetik uzmanı kişilerle bu varyantla ilgili verileri değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Rogers’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemizin, Sağlık Bakanlığı ile bu verileri paylaşması büyük önem taşımaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın bundan sonra vakit kaybetmeden Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda öngörülen ‘Laboratuvar Komitesi’ni ivedilikle kurarak, ülkemizde kamu ve üniversitelerde moleküler tanı çalışmaları yapan moleküler biyoloji ve genetik uzmanı kişileri bu komiteye davet ederek bu varyantla ilgili verileri değerlendirmeli, bundan sonrası için virüs analizleri için nasıl bir işbirliği yapılabileceğini, bu varyantın yayılımının yakından takip edilmesinin sağlaması için gerekli planlamayı ivedilikle yapmalıdır. Ülkemizde bu varyantın dominant tür olarak yayılması ve önünü kesmek için gerekli önlemler alınmaması durumunda bu salgında yeni bir dalga anlamına gelecektir. Koronavirüsün hangi varyantı olduğuna bakılmaksızın halk olarak almamız gereken önlemler aynıdır; maske, mesafe ve hijyen.”