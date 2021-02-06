21 yaşındaki Kutluol yaralandı

Güzelyalı bölgesinde sabah saatlerinde dağlık alanda motosikletle gezmeye çıkan 21 yaşındaki Korcan Kutluol adlı genç motosikletten düşerek bel travması geçirmiştir. Arkadaşları, yaralanan gence müdahale etmesi için bölgeye 112 Acil Servis ekibi çağırmış, 112 Acil Servis ekibinin bölgeye ambulansla ulaşamaması üzerine Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yardım istemiştir. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi 15.25 civarında kazazedenin yanına ulaşmış ve kazazedeyi sedye ile 112 Acil Servis ekibinin bulunduğu yere kadar taşıyarak 112 Acil Servis Ekibine teslim etmiştir.