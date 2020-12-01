Rogers: HP’nin belli koşulları olacak

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Jale Refik Rogers , BRT ekranlarında yayınlanan ‘Manşet+’ programına telefon bağlantısı ile katılarak, 4’lü koalisyon hükümetinin Parti Meclisi’nde görüşüleceğini belirtti.

Jale Refik Rogers, dünkü HP Parti Meclisi görüşmesinde, 4’lü koalisyon zemininin olup olmaması hakkında konuşulup değerlendirildiğini bu müzakere sürecinin ileriye götürülmesi konusunda olumlu bir görüş ortaya koyulduğunu dile getirdi.

Toplumun kutuplaştığı, ekonominin ve sağlığın zor durumda olduğu bir dönemde HP’nin elini taşın altına koyacağı bir hükümet modelinin UBP ile sağlanamadığını ifade ederek, “Tufan Erhürman önderliğindeki görüşmelerin devam etmesi yönünde karar alındı… Nihai karar PM’de olacaktır” dedi.

“HP’NİN BELLİ KOŞULLARI OLACAK”

HP’nin Meclise girdiği günden bu yana farklı hükümet modellerinde elini taşın altına koyduğunu, yeni bir parti olarak birçok tecrübeye sahip olunduğunu ve dersler çıkarıldığına işaret eden Rogers, dünkü görüşmede görüşlerin ortaya koyulduğunu, HP’nin belli koşulları olacağını aktardı.

Jale Refik Rogers, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) ortaya koyduğu ilkelerin HP’nin 4’lü koalisyonda da, ikili hükümet döneminde de ortaya koyduğunu bu ilkelerin ülkenin yararına olacağını düşündüklerini ve bahsi geçen ilkelerin değerlendirileceğini aktardı.