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Rogers: Hijyen kurallarına uyarak kendimizi ve sevdiklerimizi korumaya gayret göstermeliyiz

1 Temmuz 2020
HP Milletvekili ve Moleküler Genetik Uzmanı Jale Refik Rogers


HP Milletvekili ve Moleküler Genetik Uzmanı Jale Refik Rogers, “ülkemizde Covid 19’un bulaşma riskinin yüksek olduğu yeni bir dönem başlamış oldu” dedi.

Rogers sosyal medya gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

“Bugün itibarıyla ülkemize karantinasız olarak yurt dışından yolcuların gelmeye başladığı yeni bir döneme girdik. Kapılarımızı açtığımız Güney Kıbrıs’a da karantinasız uçuşlar bir süredir devam ediyor.

Dolayısıyla ülkemizde Covid19’un bulaşma riskinin yüksek olduğu yeni bir dönem başlamış oldu. Bu süreçte 65 yaş üstü bireylerin ve risk grubunda olan, altta yatan hastalıkları olan kişilerin kendini koruması ve kalabalık ortamlardan kaçınmaları büyük önem taşımaktadır.

Bizler de maskelerimizi takarak ve mesafe ve hijyen kurallarına uyarak hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumaya gayret göstermeliyiz.”

Bugün itibarıyla ülkemize karantinasız olarak yurt dışından yolcuların gelmeye başladığı yeni bir döneme girdik….

Jale Refik-Rogers paylaştı: 1 Temmuz 2020 Çarşamba


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