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Erhürman: Yaptırımı ne?

1 Temmuz 2020
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, taahhütname, Çift PCR


CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KKTC‘ne gelen yolcuların imzaladıkları taahhütnameye uyulmaması takdirde yaptırımın ne olacağını sordu.

Erhürman sosyal medyadan yaptığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

“Çift PCR ile ülkeye gelen yolcular imzaladıkları taahhütname ile test sonucu çıkana kadar kendilerini verdikleri adreste izole etmeyi, temasta bulunmamayı, bu taahhüdü yerine getirmezlerse haklarında yasal işlem başlatılmasını kabul ediyorlar.

Peki ne tür bir yasal işlem olacak bu? Hangi yasadaki, hangi maddenin ihlali söz konusu? Yaptırımı ne? Bunlar taahhütnamede yok. Caydırıcı olmak isteniyorsa bütün bunların önceden düşünülmesi ve organize edilmesi gerekiyordu işte. Sürecin yönetilmesinden kastımız bu!”

Çift PCR ile ülkeye gelen yolcular imzaladıkları taahhütname ile test sonucu çıkana kadar kendilerini verdikleri adreste…

Tufan Erhürman paylaştı: 1 Temmuz 2020 Çarşamba


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