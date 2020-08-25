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Rogers: Her geçen gün vaka ithal edilmektedir

25 Ağustos 2020
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Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, geç olmadan hava ve deniz yolu ile ülkeye girişlerde PCR testi ile birlikte 6-7 günlük karantina uygulamasının getirilmesi ve karantina sonunda da bu yolculara PCR testi yapılması gerektiğini belirtti. Rogers, ülkemizdeki Covid19 salgınının ciddi bir boyuta ulaşmasının önlenmesinin ancak bu şekilde mümkün olacağını kaydetti.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rogers, ülkedeki yerel vakaların her geçen gün arttığına işaret ederek, açılımların sonucunda temaslı sayısında ve ülkeye ithal edilenlerle birlikte Covid-19 vakalarında ciddi bir yükseliş görüldüğünü belirtti.

Rogers, şu anda yoğun bakımda hasta olmamasının olumlu bir durum olduğunu ancak bunun bu şekilde kalmayacağını öngörmenin de zor olmadığını söyledi.

Rogers, şu ifadeleri kullandı:

“Halkın Partisi, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından yapılan ve yapılacak olan önerilerin dikkate alınıp uygulanmasını önemsemektedir. Hava ve deniz yolu ile ülkeye girişlerle ülkemize her geçen gün vaka ithal edilmektedir. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun dünyada artan vaka sayılarına göre kategorileri tekrar değerlendirerek karantina uygulanması gereken ülkeler listesini güncellemesi önemlidir. Geç olmadan hava ve deniz yolu ile ülkemize girişlerde PCR testi ile birlikte 6-7 günlük karantina uygulayarak ve karantina sonunda da bu yolculara PCR testi yaparak ülkemizdeki Covid-19 salgınının ciddi bir boyuta ulaşmasını önlememiz mümkündür. Gerek okul çağındaki çocuklarımızın okula giderek hak ettikleri eğitimi alabilmesi, gerek üniversite öğrencilerimizin ülkeye güvenli bir şekilde gelişini sağlamamız, gerek halkımızın sağlığını korumamız açısından hemen şimdi önlem almamız elzemdir.”

“YAYGIN BİR BULAŞ HERKESİ EVİNE KAPATIR, EKONOMİYE ZARAR VERİR”

Adada birçok üniversitenin bulunduğunu belirten Rogers, yakında yurt dışından yüksek sayıda öğrenci gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Rogers, gelecek olan üniversite öğrencilerinin kademeli olarak ülkeye gireceği ve kalacakları yerlerde karantinaya alınacağı bir planlama yapılmasının hem öğrencilerin hem de halkın sağlık ve huzurunu sağlayacağını, hem de vaka sayısının hızla artmasını önleyeceğini kaydetti.

“Eğer bu önlemleri şimdi almazsak ilerleyen aylarda yaygın bulaş olması durumunda herkes evlerine kapanacak ve bu da ekonomimize derin ve geri dönüşü olmayan zararlar verecektir” diyen Rogers, bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında bu unsurların dikkatle değerlendirilmesinin önem taşıdığını belirtti.


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