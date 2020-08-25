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Pilli: 4 yeni pozitif vaka

25 Ağustos 2020
Ali Pilli

” Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1503 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin  hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer 2 kişinin daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.  25 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 1503   Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4  İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-6  Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok Yapılan Toplam Test Sayısı- 111.617     Toplam Vaka Sayısı- 281     İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 192  Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 85   Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4  Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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