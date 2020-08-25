Pilli: 4 yeni pozitif vaka

” Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1503 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer 2 kişinin daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 25 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 1503 Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-6 Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok Yapılan Toplam Test Sayısı- 111.617 Toplam Vaka Sayısı- 281 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 192 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 85 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok