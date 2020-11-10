Rogers: Hepimizin elini taşın altına koyması çok önemlidir

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, Genç TV’de yayınlanan Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu ‘Bugüne Dair’ adlı programa katıldı.

Halkın Partisi-Ulusal Birlik Partisi (UBP) koalisyon hükümetinde yaşanan bazı sıkıntılara dikkat çeken Jale Refik Rogers, yapılan istihdamları hatırlatarak “Başbakan Yardımcısı ve Başbakan olmadan istihdam yapılmayacaktır diye bir kural varken bizi umursamadan yaptılar” dedi.

Rogers, Meclis’teki 3 büyük partinin UBP-CTP-HP el ele vermesi gerektiğine işaret ederek, “Bu süreçte hepimizin elini taşın altına koyması çok önemlidir. Ülke adına çokça iyi bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMETTE YER ALMAK YIPRATICI BİR SÜREÇ…”

Hükümette yer almanın yıpratıcı bir süreç olduğunu aktaran HP Genel Sekreteri Rogers, sürece bakıldığında HP’nin söylediklerini yapma anlamında tutarlı bir duruş sergilediğini belirtti.

Koalisyon hükümetinde çok önemli yasalar geçtiğine işaret eden Rogers, “Yasama açısından verimli bir süreç geçirildi. Birçok icraat da yapıldı. Biz çıtayı yüksek tuttuk diye daha fazlası bekleniyor…” dedi.

HP KURULTAYI OCAK AYINDA

HP Kurultayı hakkında da konuşan Rogers, “Ocak ayında olacak fakat belki biraz daha öne alınabilir” ifadelerini kullanarak HP’nin duruşunun her zaman net olduğunu ve net olmaya da devam edeceğinin altını çizdi.

“UBP KURULTAYI İLE İLGİLİ SOMUT OLARAK BİR ŞEY BİLMİYORUZ”

UBP Kurultayı hakkında somut olarak bir şey bilmediklerini ve üzerine konuşmanın uygun olmadığını dile getiren HP Genel Sekreteri Rogers, “Kurultay ile ilgili tam olarak ne olduğunu UBP’liler de bilmiyor” dedi.

“ÖNCE TOPLUM ÇIKARLARI!”

Cumhuriyet Meclisi’nde partilerin kendi siyasi çıkarlarının toplum faydasından önde tutulduğunu gözlemlediğine de değinen Rogers, “Önce toplum yararı ardından parti çıkarları…” ifadelerini kullandı.

“DURUMA GÖRE KATILACAĞIM”

Bugün akşamüzeri gerçekleşecek olan ‘Demokrasi ve İrade Yürüyüşü’ hakkında da açıklama yaparak partiden katılacak olan birçok kişinin olduğunu dile getirerek duruma göre katılacağını söyledi.