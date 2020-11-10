Güney Kıbrıs’ta covid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

\r\nG\u00fcney K\u0131br\u0131s\u2019ta, bir g\u00fcn i\u00e7inde 3 ki\u015fi Covid-19 nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u2026\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nG\u00fcney K\u0131br\u0131s\u2019ta, Ma\u011fusa Hastanesi\u2019ndeki yo\u011fun bak\u0131m servisinde tedavi g\u00f6ren 3 Covid-19 hastas\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nSigma Live\u2019da yer alan bilgilere g\u00f6re hayat\u0131n\u0131 kaybeden ki\u015filerin ya\u015flar\u0131 86, 60 ve 63 olarak a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nSalg\u0131n nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerden birinin, Limasol\u2019daki ya\u015fl\u0131 bak\u0131m evindeyken vir\u00fcse yakaland\u0131\u011f\u0131, yakla\u015f\u0131k 50 ki\u015fiyle temasta bulundu\u011fu ve bu nedenle bir panik havas\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 ifade ediliyor\u2026\r\n\r\n\r\n