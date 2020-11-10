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Güney Kıbrıs’ta covid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

10 Kasım 2020
Güney Kıbrıs’ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta, bir gün içinde 3 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti…

Güney Kıbrıs’ta, Mağusa Hastanesi’ndeki yoğun bakım servisinde tedavi gören 3 Covid-19 hastası hayatını kaybetti.

Sigma Live’da yer alan bilgilere göre hayatını kaybeden kişilerin yaşları 86, 60 ve 63 olarak açıklandı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerden birinin, Limasol’daki yaşlı bakım evindeyken virüse yakalandığı, yaklaşık 50 kişiyle temasta bulunduğu ve bu nedenle bir panik havasının yaşandığı ifade ediliyor…







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10 Kasım 2020

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