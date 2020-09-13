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Rogers: Bizi bekleyen zorlu günler var

13 Eylül 2020
Jale Refik Rogers

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, 7 aydır zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarına destek belirtti.

Yerel ve kaynağı bilinmeyen vaka sayılarındaki artışın endişe verici olduğuna dikkat çenek Jale Refik Rogers, “Maske-hijyen-mesafe kurallarına uyarak hem kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabilir, hem de sağlık çalışanlarımıza destek olabiliriz.” dedi.

Rogers’in açıklaması şu şekilde:

Sağlık çalışanlarımız Mart ayından beridir çok zor şartlar altında çalışmaktadırlar. Bizler her gece kendi yatağımızda uyukuya dalarken, onlar 7/24 hastanede, karantina merkezinde, laboratuvarda, temaslı takibinde, 112’de ve daha birçok alanda canla başla Covid19 ve diğer hastalıklara karşı mücadele etmektedirler. Zaman kutuplaşma, eleştirme zamanı değil; birlik olup mücadele etme zamanıdır.

Önümüzde bizi bekleyen zorlu günler var. Yerel ve kaynağı bilinmeyen vaka sayılarındaki artış endişe vericidir. Maske-hijyen-mesafe kurallarına uyarak hem kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabilir, hem de sağlık çalışanlarımıza destek olabiliriz. Tüm Covid19 hastalarına acil şifalar diler, özellikle pandemi merkezinde mücadele veren sağlıkçılarımıza bu zor zamanda sağlık, kuvvet ve mücadele gücü dilerim.


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13 Eylül 2020

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