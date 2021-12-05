Rocks Hotel’de Funda Arar coşkusu

Girne’de hizmet veren Rocks Hotel’de geçtiğimiz cumartesi akşamı sahne alan Türkiye’nin ünlü sanatçısı Funda Arar, şarkıları ve enerjisiyle sevenlerine keyifli bir gece yaşattı. Kendisini bekleyen yaklaşık 700 hayranının alkışları arasında “Doldur Yüregimi” şarkısını söyleyerek sahneye çıkan ünlü sanatçı, iki seneden sonra yeniden Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Kendi şarkılarının yanı sıra sevilen parçalarının da yer aldığı geniş repertuarıyla adeta müzik ziyafeti sundu. Sahnesini ara vermeden sürdüren Funda Arar, gelen istek parçaları da geri çevirmedi. Hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Funda Arar, beğeni kazandı.