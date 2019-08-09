Roberto Carlos, ‘efsanevi’ vuruşunu 22 yıl sonra tekrarladı

Brezilyalı eski futbolcu Roberto Carlos, 1997 yılında Fransa ile oynanan hazırlık maçında frikikten attığı ve tarihe geçen vuruşunu tekrarladı. Topa yine aynı şekilde falso veren Carlos, bu sefer kaleyi tutturamadı.

Brezilyalı eski milli futbolcu, teknik direktör Roberto Carlos, 1997 yılındaki frikik vuruşunu tekrarladı ancak bu sefer başarılı olamadı.

Carlos, 3 Haziran 1997 tarihinde Fransa ile oynanan hazırlık maçında yaptığı vuruşta, gole topa verdiği falso sayesinde ulaşarak tarihe geçmişti.

Ünlü oyuncu, Söz konusu golle ilgili daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Açıkçası topun nasıl öyle falso aldığını anlayabilmiş değilim. Topa vurduğumda açık farkla auta çıkacağını düşünmüştüm. Antrenmanlarda zaman zaman bu vuruşu deniyordum. Ancak topa kariyerim boyunca ilk ve son kez bu şekilde falso verebildim. Bu tür golleri futbolcular kariyerleri boyunca ancak bir kez atabilir. Bundan sonra benzer bir golün atılabileceğini sanmıyorum.”

Ancak, aynı vuruşu 22 yıl sonra tekrarlayan Carlos, görüntüleri instagram hesabından paylaştı.

Görtüntülerde ise, Carlos’un kaleyi tutturamadığı görüldü.