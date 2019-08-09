Rus Dışişleri, ABD elçilik müsteşarını bakanlığa çağırdı

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin internet sayfasında ve sosyal medya hesabında Moskova’daki izin gösteri için bir güzergah haritası yayınlamasına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı, elçi müsteşarının bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Rus Dışişleri’nin açıklamasında, “ABD Moskova Büyükelçisi Müsteşarı Tim Richardson bugün bakanlığa çağrıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Dairesi’nin resmi Twitter hesabında ve elçiliğin internet sayfasında 3 Ağustos’ta Moskova’da yapılan izinsiz gösteriyle ilgili bilgilerin yayınlanması nedeniyle Richardson’a sunum yapıldı” dendi.

Bakanlık, gösterilerin organizatörleri tarafından hazırlanan haritanın Amerikan diplomatik temsilciliği tarafından yayınlanmasını yasadışı etkinliğe katılım çağrısı olarak gördüklerini belirterek, ABD’nin böylelikle Rusya’nın iç işlerine müdahale girişiminde bulunduğunu vurguladı.

ABD’nin 8 Eylül’de yapılacak Moskova Kent Duması seçimlerine müdahale etme niyetini gösteren emareler bulunduğunu söyleyen Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Devlet Egemenliğini Koruma Komitesi Başkanı Andrey Klimov, Moskova’daki muhalif gösterilere işaret etmişti.