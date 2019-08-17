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RMMO kulübesinin kaldırılması iddialarına yanıt

17 Ağustos 2019

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, “Sigma” televizyon kanalında yer alan, Lefkoşa’nın güneyinde “Ağlacia” (Eğlence) semtinde bulunan bir RMMO kulübesinin “uzaklaştırıldığı” iddialarına net yanıt vermekten kaçındı.

Alithia gazetesi, Prodromos Prodromu’nun, Eğlence bölgesinde yer alan bir RMMO nöbet kulübesinin bölgeden uzaklaştırıldığı ve bunun da güvenlik açığına sebep olduğu şeklindeki iddialara net yanıt vermekten kaçındığını yazdı.

Habere göre Prodromu konuya ilişkin bir soruya, RMMO’nun eylemlerini sorgulamanın doğru olmadığı ve RMMO’nun her zaman gerekli güvenlik önlemlerini aldığını söyleyerek yanıt verdi.

Bölgenin durumuna da değinen Prodromu, “Athienu (Kiracıköy) köyüne gelip gitmekte büyük sorunlar yaşayan kişilere hizmet verebilmek adına bölgedeki barikatın açılmasını uzun zamandır istemekte olduklarını” sözlerine ekledi.

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